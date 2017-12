"Ti presento i miei": il cucciolo di pinguino a Singapore

Singapore, (askanews) - Tutto nero, come sono i cuccioli: ecco il piccolo pinguino nato allo zoo di Singapore, osservato con curiosità dai suoi simili oltre che dai visitatori. Si chiama "Maru", cioé "rotondo" in giapponese (forse qualcuno ricorda il celebre gatto Maru, stella di Internet?) ed è il primo pinguino nato allo zoo da quasi dieci anni. L'uovo da cui è emerso era stato raccolto dai ricercatori e tenuto in incubatrice per non correre rischi; si è schiuso in ottobre e il piccolo pesava appena un paio d'etti. E' stato cresciuto con pappa di pesce e ora, a due mesi, pesa sei chili. Presentato al suo gruppo in un recinto trasparente, ha subito lanciato richiami per farsi riconoscere.