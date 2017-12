Contro gli squali in Australia arrivano i droni sentinella

Sidney (askanews) - Un occhio dal cielo a difesa di bagnanti e surfisti, nulla di metafisico, ma solo una svolta tecnologica nella sorveglianza delle spiagge. Contro il pericolo squali nelle aree costiere frequentate da bagnanti, e per prevenire gli attacchi sempre più frequenti, l'Australia ha scelto di schierare i droni. Dopo una prima sperimentazione il servizio si sta diffondendo in molte spiaggie.

"Siamo in grado di identificare 16 diverse forme in movimento come squali, balene, delfini, surfisti, bagnanti e alcuni tipi di imbarcazioni che navigano vicino alla costa" spiega Nabin Sharma sviluppatore del software.

Grazie a un complesso algoritmo il drone riprende le immagini, le analizza e una volta avvistato un oggetto pericoloso invia direttamente le informazioni ai servizi di emergenza e ai bagnini che intervengono per salvaguardare la salute dei nuotatori.

"Ci sono cose che noi non riusciamo a vedere ma che i droni identificano rapidamente. Questa svolta tecnologica è affascinante e ci aiuta a fare molto meglio il nostro lavoro" aggiunge Romily Madew, del servizio di soccorso surfisti di Bingola beach.