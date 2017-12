David Casalini presenta il secondo StartupItalia! Open Summit

Milano (askanews) - David Casalini, amministratore delegato di Startupitalia! Presenta la seconda edizione di StartupItalia! Open Summit, l'evento più importante in Italia dedicato al mondo delle startup, volto a premiare e valorizzare le giovani iniziative imprenditoriali, sostenendo e coinvolgendo chi sta facendo impresa in Italia. L'appuntamento è per il 18 dicembre al Palazzo del Ghiaccio di Milano dove tutti gli innovatori che hanno contribuito alla crescita del Paese, dagli incubatori agli investitori, dai mentor alle Istituzioni, dalle università alle aziende, si riuniranno per premiare la migliore startup dell'anno.

Protagonisti dell'evento oltre 2.000 startup - da progetti imprenditoriali emergenti che si stanno affacciando ora sul mercato a team che hanno già hanno ottenuto finanziamenti - e quasi 200 investitori. Un'occasione unica per fare sistema, avvicinando il mondo delle startup a quello delle imprese, per sostenere la creazione in Italia di un ambiente favorevole all'innovazione e stimolare sempre di più i giovani. L'appuntamento sarà inoltre l'occasione per condividere le esigenze dell'intero ecosistema con le istituzioni; sono questi gli obiettivi e lo spirito con cui nasce StartupItalia! Open Summit.

Tema centrale di questa seconda edizione di StartupItalia! Open Summit sarà infatti la sfida globale che le startup si trovano ad affrontare quotidianamente per cogliere nuove opportunità e fare della propria passione un business. Si aprirà un dibattito sulla possibilità di oltrepassare le frontiere del nostro Paese, di come ottenere il massimo rendimento dall'immaginazione umana, di come ridurre il gap in termini di innovazione tra l'Italia e il resto del mondo e di come realizzare il proprio sogno, trasformandolo in un vero modello di business.