Gabriele Ciampi: "Capodanno a Roma per i miei 5 anni di musica"

Roma, (askanews) - Il maestro Gabriele Ciampi torna in concerto in Italia con "The 5tH year tour", per festeggiare i suoi primi cinque anni di attività live. Il compositore e direttore d'orchestra sarà all'Auditorium Parco della Musica di Roma il giorno di Capodanno (Sala Petrassi, ore 18).

E' la quinta volta consecutiva per il Maestro e per la sua CentOrchestra, un motivo di orgoglio a conferma dell amore profondo che lo lega alla 'sua' città natale: "Festeggeremo tutti insieme questi primi cinque anni di attività concertistica internazionale".

Il compositore è stato recentemente invitato dalla Recording Academy a rappresentare l'Italia in giuria ai Grammy Awards 2018: "E' un grandissimo onore potermi sedere e assistere alla grande manifestazione internazionale e allo stesso modo grandissima gioia poter rappresentare il mio Paese a dimostrazione che l'Italia gode di una grande considerazione artistica e musicale".

Ciampi è attualmente impegnato in un tour internazionale partito lo scorso marzo dall'Ambasciata d'Italia di Washington accompagnato dalla prestigiosa National Symphony Orchestra - che si concluderà nella primavera del 2018 al The Broad Stage di Los Angeles, dove il Maestro dirigerà la celebre Santa Monica Symphony Orchestra.