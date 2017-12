India, leopardo cade in un pozzo: salvato dalla forestale

Guwahati (askanews) - Curiosity Killed the Cat, ma questa volta a un altro genere di felino è andata meglio. Una femmina di leopardo troppo curiosa si è avvicinata a un centro abitato nella foresta di Makkarkhera nello stato centrale del Madhya Pradesh in India ed è accidentalmente caduta in un pozzo.

Per sua fortuna è stato individuata e tratta in salvo dagli uomini della guardia forestale indiana. Un agente si è calato hanno calato nel pozzo e dopo aver calmato l'animale lo ha portato fuori dall'angusto buco. Il felino è stato visitato da un veterinario e successivamente rilasciato.