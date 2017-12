Nissan: in primavera la nuova Leaf, prezzo base 33mila euro

Milano, (askanews) - Nissan presenta in anteprima sul mercato italiano la nuova Leaf, l'auto 100% elettrica più venduta al mondo con oltre 300mila clienti a livello globale, disponibile nei concessionari dalla prossima primavera al prezzo base di 33mila euro, iva inclusa. Inoltre, grazie alla partnership con Enel, a chi acquisterà la nuova Leaf saranno offerti gratuitamente due anni di ricarica gratuita nelle coloninne pubbliche e il wall box per la ricarica nella propria abitazione. Bruno Mattucci, presidente e Ad di Nissan Italia: "Quello a cui stiamo assistendo oggi è che nei mercati in cui il prodotto è già stato lanciato, penso al Nord Europa, stiamo acquisendo 3 o 4 volte gli ordini che abbiamo acquisito sul vecchio modello. E non c'è ragione per cui questo non accada anche qui in Italia".

La nuova Nissan Leaf, che ha un'autonomia di 378 km grazie a una batteria da 40 kW che spinge un motore da 150 cv, non è solo la seconda generazione del modello lanciato nel 2010, ma è l'evoluzione della tecnologia applicata all'auto per sviluppare una mobilità che si integra nelle città del futuro, o smart cities, all'insegna della sostenibilità. Una rivoluzione epocale, simile a quella introdotta dallo smartphone nella comunicazione. La nuova Leaf infatti rivoluziona il concetto di auto non solo introducendo concretamente la guida autonoma, ma anche tecnologie come la Vehicle-to-grid (V2G) che trasformano l'auto in un vettore utile per lo stoccaggio e lo scambio di energia con la rete pubblica e privata, come la casa e l'ufficio.

Una rivoluzione che sarà spiegata da Nissan con l'Intelligent Mobility Tour che parte da Milano in Piazza XXV Aprile fino al 22 dicembre per poi toccare le principali piazze. Durante il tour la nuova Leaf sarà esposta dentro una teca avveniristica con un maxi schermo, che renderà visibile, attraverso led che si illuminano a settori, il funzionamento dello scambio energetico di cui è capace la vettura. In particolare a Milano, la Teca simulerà uno scambio energetico tra l'auto e un albero natalizio posizionato vicino a una colonnina sviluppata da Nissan e Enel che consente la ricarica bidirezionale.