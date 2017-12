Non solo hotel, recensioni utenti anche nei servizi per la casa

Milano (askanews) - Quante volte ci siamo trovati in una situazione del genere. Un guasto improvviso, la necessità di trovare un professionista, la difficoltà di capire a chi sia meglio rivolgerci.

Un tempo si cercavano informazioni e rassicurazioni con metodi più "tradizionali" chiedendo consiglio a un familiare o ai vicini di casa, oggi sempre di più chi cerca un professionista della casa si affida alla rete e alle testimonianze di altri utenti che hanno già provato e valutato online proprio quel servizio.

Oggi con la cosiddetta review economy, il passaparola tramite le recensioni on line degli utenti, tutto è più facile, anche nel settore dei servizi per la casa: dall'imbiancatura, alla termoidraulica, ai problemi elettrici fino alle ristrutturazioni e ai lavori di edilizia più complessi. E la fiducia nelle recensioni diventa ancora più determinante quando si tratta di aprire la porta della propria abitazione ad un elettricista o ad idraulico.

Tra le piattaforme più affermate in questo settore c'è Instapro, marketplace internazionale che mette in contatto i consumatori con le migliori ditte della zona divenuto in pochi anni un vero e proprio punto di riferimento in Italia.

Gianmarco Sessa, country manager Italia di Instapro.

"Instapro - ha spiegato - è una piattaforma online che mette in contatto utenti finali con le ditte di professionisti".

"Le scelte dei consumatori sono influenzate tantissimo dalle recensioni perché queste permettono di dare delle rassicurazioni, soprattutto quando si tratta di invitare ditte a casa propria, quindi è importante leggere il passato di queste ditte e come hanno lavorato".

Come funziona una piattaforma online di servizi per la casa? Semplice: in caso di necessità basta andare sul sito, inserire la richiesta e, quindi, ricevere i preventivi gratuiti dai professionisti della zona che soddisfano i nostri criteri, con la possibilità di verificarne la validità grazie alle recensioni di altri utenti.

"L'utente - ha continuato Sessa - una volta online, può leggere le recensioni rilasciate da altri utenti per quel servizio ed è fondamentale perché dà credibilità a questo servizio e dà un po' di rassicurazione ai clienti che vogliono effettuare l'acquisto".

Un semplice click ed è possibile contattare il professionista che più fa al caso nostro per organizzare l'intervento a casa. Ad oggi sono circa 11mila le ditte iscritte al portale che hanno trovato in Instapro un partner ideale per potenziare la propria attività, ampliando significativamente la cerchia dei propri clienti.

Gian Mazzella è il responsabile della Watto, una delle aziende italiane che ha già aderito ai servizi di Instapro.

"Il vantaggio è duplice - ha spiegato - sia per il cliente sia per noi operatori del settore. Il cliente ha un ventaglio ampio di scelte, di professionisti a cui potersi rivolgere e noi, a nostra volta, abbiamo un ventaglio ampio di richieste per ampliare il nostro lavoro nel settore, che è sempre importante".

Un modello di business vincente, quello di Instapro, e a confermarlo sono i dati: solo nell'ultimo biennio la piattaforma online ha registrato oltre 132mila richieste di preventivo mentre, dal suo ingresso in Italia nel 2015, sono oltre 13mila le review di utenti che la hanno utilizzata per individuare il professionista a cui aprire le porte di casa propria.

I dati del "Barometro dei Servizi della Casa", indagine sui trend del settore condotta da Instapro, dimostrano che l'88% degli italiani consulta le recensioni on line prima di prendere una decisione. Numeri che evidenziano chiaramente il processo di trasformazione in chiave digitale del 'passaparola' e le forti potenzialità di una formula che ha portato una ventata di rinnovamento nel classico mondo dei servizi per la casa sfruttando le leve della digitalizzazione per lo sviluppo del business di artigiani, ditte e professionisti su tutto il territorio nazionale.

"Sappiamo che alla fine se abbiamo fatto bene il nostro lavoro, riceveremo un'ottima recensione - ha concluso Mazzella - questo ci porterà dell'altro lavoro, quindi avere una recensione positiva è una parte fondamentale di questo lavoro".