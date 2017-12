Orlando: biotestamento importantissima conquista di civiltà

Genova (askanews) - "È assolutamente un'importantissima conquista di civiltà". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, commentando l'approvazione della legge sul biotestamento, a margine dell'assemblea di Dems a Genova.

"Voglio ringraziare - ha sottolineato il Guardasigilli - tutti i parlamentari che hanno concorso all'approvazione di questo importante atto normativo che ci fa fare un passo in più, un passo avanti importante per un Paese che sia in grado di tutelare idiritti civili, quelli della persona e anche che guardi con più umanità ai momenti di dolore e sofferenza che separano un essere umano dalla morte".