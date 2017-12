Salvataggio su nave da crociera di un Elicottero dell'Aeronautica

Decimomannu (askanews) - Nella tarda mattinata di mercoledì 13 dicembre, un elicottero AB 212 dell'Aeronautica Militare, appartenente all'80esimo Centro Combat SAR (Search And Rescue) di Decimomannu (Ca), dipendente dal 15esimo Stormo, ha tratto in salvbo un passeggero di nazionalità coreana colpito da ischemia a bordo della nave Diadema della Costa crociere che si trovava a circa 160 km a sud ovest delle coste della Sardegna.

L'elicottero militare, a seguito dell'attivazione da parte del Comando delle Operazioni Aeree di Poggio Renatico (Fe) e dopo aver caricato a bordo un medico del 118, è decollato dalla base militare di Decimomannu. L'equipaggio, dopo aver raggiunto la nave, ha effettuato il recupero del paziente assicurandolo all interno di una barella verricellabile.

Al termine delle operazioni di recupero, l'elicottero ha trasportato l uomo in pericolo di vita presso l'ospedale Brotzu di Cagliari per le necessarie cure mediche.

L'80esimo Centro Combat SAR è uno dei reparti del 15esimo Stormo dell'Aeronautica Militare che garantisce 24 ore su 24, per 365 giorni all'anno, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, inoltre concorre ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d'urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi.