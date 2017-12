Una stella per Dwayne 'The Rock' Johnson sulla Walk of Fame

Hollywood (askanews) - Fisico imponente e sorriso raggiante. The Rock - al secolo Dwayne Johnson - emozionato e felice è diventato un "attore stellato": ha infatti ricevuto la propria stella sulla famosa Walk of Fame hollywoodiana. Si tratta della stelle numero 2.624 sulla famosa strada dei divi. Nel motivare la scelta l'organizzatrice delle cerimonie per la Walk of Fame, ha spiegato che Dwayne non solo ha una grande personalità e talento, ma porta avanti anche numerose attività filantropiche. Ha interpretato numerosi film d'azione come Il tesoro dell Amazzonia, Doom, Faster e la saga di Fast & Furious a partire dal quinto capitolo. A breve tornerà nei cinema con il nuovo film di Jumanji.