A Roma l'Incanto Quartet: 4 donne soprano incontrano il pop

Roma, (askanews) - Sul palco del Teatro Ambra Jovinelli a Roma il 18 dicembre debutta lo spettacolo "L Opera incontra il Pop", che vede protagonista il quartetto "Incanto", formato da Rossella Ruini, Laura Celletti, Francesca Romana Tiddi e Claudia Coticelli, 4 soprani di formazione classica ed evoluzione pop-crossover. La regia è di Guido Tognetti, gli arrangiamenti musicali di Fabrizio Palma e la produzione di Papik.

Un percorso inconsueto, affascinante ed originale tra i grandi successi della canzone internazionale e italiana, con un itinerario che abbraccia oltre cinquant anni di storia della musica, ricreando a rapide e incisive pennellate di colore musicale e l'oniricità delle immagini, il ritratto di un intera generazione.

Le quattro artiste hanno iniziato a cantare insieme alla fine del 2010 come componenti del quartetto di soprani italiani DIV4S, con cui hanno collaborato fino al maggio 2013, esibendosi da protagoniste o al fianco di altri grandi artisti (Michael Bolton, Seal, James Blunt, Mick Hucknall, Chic, Josè Carreras, Marcello Rota) ad Atene, Praga, Belgrado, oltre che in molte città del Belgio, Olanda, Danimarca, Germania e Russia. Sempre come formazione DIV4S, si sono esibite in supporto ad Andrea Bocelli, dal 2010 al 2013, affiancandolo in una lunga tournée in Irlanda e Regno Unito, presso il Teatro del Silenzio a Lajatico, in Armenia, Bucharest, Emirati Arabi, Cina e Malesia.

Nel maggio 2013 hanno deciso di abbandonare il precedente nome e produzione per presentare al pubblico un nuovo, ambizioso progetto artistico: Incanto.