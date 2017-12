Etruria, Toti: dimissioni Boschi? A volte un passo indietro aiuta

Genova(askanews) - "Non so se Maria Elena Boschi debba dimettersi o meno, ma di sicuro hanno fatto una gran confusione, un gran polverone che non ha aiutato il sistema bancario, non ha dato fiducia al nostro sistema del credito e del risparmio, cosa assai grave. Talvolta un passo indietro aiuta se stessi e il sistema ma sono decisioni individuali". Lo ha detto il governatore della Liguria e consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti, parlando con i giornalisti questa mattina a Genova a margine della presentazione della legge regionale di stabilità.

"C'è stato un velo di opacità che ha coperto tutta questa vicenda ma - ha sottolineato il governatore ligure - Forza Italia non ha mai votato mozioni individuali di sfiducia in Parlamento e non lo ritiene uno strumento utile alla politica. Un serio esame di coscienza sui danni prodotti da una gestione di numerose crisi bancarie sul territorio che hanno indebolito il nostro sistema di fiducia nel complesso - ha dichiarato Toti - credo che sarebbe opportuno farlo. Sono valutazioni - ha concluso il consigliere politico di Fi - che devono fare all'interno di quella che ancora oggi è la maggioranza parlamentare, credo per poco".