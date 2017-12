L'asse franco-tedesco per le riforme Ue: proposte in marzo

Bruxelles, (askanews) - L'asse Merkel-Macron più forte che mai: i due capi di governo hanno annunciato dopo il vertice europeo da Bruxelles che intendono svelare in marzo le loro proposte congiunte per una riforma dell'Unione. In marzo, quando la situazione politica tedesca sarà più chiara ha detto Macron: "Abbiamo parlato, sappiamo cosa pensiamo ma bisogna considerare le condizioni politiche dei nostri paesi. La cancelliera ha detto che dobbiamo ritrovarci in marzo, quando in Germania sarà stata oltrepassata una tappa politica. Penso che possiamo trovare delle soluzioni comuni? Lo penso e lo voglio".

Rendere l'eurozona più flessibile e resistente alle crisi economiche in particolare è una priorità per il presidente francese. Fin qui l'asse con la Germania è stato frenato dall'incertezza politica a Berlino dove Angela Merkel sta ancora cercando di formare un governo dopo le elezioni di settembre, gran parte del suo partito cristiano democratico così come i potenziali alleati liberali non apprezzano una politica economica che si discosti dall'austerità.