Letterine a Babbo Natale, Poste risponde con una sorpresa

Verona (askanews) - Gita scolastica decisamente fuori dal comune per due terze elementari di Verona che in un ufficio postale della loro città hanno incontrato niente meno che Babbo Natale, e consegnato direttamente le loro letterine, cariche di richieste, regali, pensieri e sogni.

Un piccolo campione delle centinaia di migliaia di lettere che in questo periodo dell'anno i bambini imbucano nelle cassette postali e a tutti quelli che scriveranno anche il proprio indirizzo Poste Italiane risponderà con una sorpresa dai "Postini di Babbo Natale".

Attraverso questo progetto il gruppo intende promuovere il valore della scrittura, come strumento espressivo per bambini e adulti, sia nella sua forma tradizionale, sia nelle sue evoluzioni digitali. Le risposte includeranno infatti anche l'invito a scaricare l'app "L'abbecedario di Natale", cioè un gioco per creare disegni animati da condividere via Web e sui social con amici e parenti.

Collegandosi al sito lapostadibabbonatale.posteitaliane.it i genitori potranno chiedere online la sorpresa e stampare il "foglio natalizio", invitando il bambino a scrivere la lettera.