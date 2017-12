Orlando su cattura Igor: collaborazione paesi è fondamentale

Napoli, (askanews) - "Non possiamo che complimentarci con tutte le autorità giudiziarie che hanno contribuito a questa cattura, si tratta della conferma che la collaborazione fra paesi è fondamentale per contrastare qualsiasi forma di crimine": così il ministro della Giustizia Andrea orlando ha commentato la cattura in Spagna di 'Igor il russo', al termine di un conflitto a fuoco nel quale sono morte tre persone (un civile e due uomini della Guardia Civil). Igor, alias Norbert Feher alias Igor Vaclavic, è ritenuto responsabile di due omicidi in Emilia-Romagna lo scorso maggio. "E' anche l'occasione per offrire le nostre condoglianze alle forze dell'ordine spagnole che hanno pagato un tributo di sangue per assicurare questo pericolosissimo criminale alla giustizia" ha detto Orlando.