Pronti per le feste? Tagli e acconciature per Natale e Capodanno

Roma, (askanews) - Le feste natalizie sono alle porte e sono l'occasione per un cambio di look per le serate natalizie oppure per pensare a un'acconciatura facile e d'effetto per il Capodanno. Tra i must di stagione, come spiega l'hairstylist Cristiano Russo, i long bob, le tinte a sfumare tono su tono e le trecce spettinate.

"In questo momento vanno moltissimo questi longbob o anche un più corto sulla clavicola, perché donano morbidezza al viso, qualsiasi tipo di viso, rendono una ragazza un po' più glamour e si riesce a realizzare la piega anche a casa, perché è importante che non solo dal parrucchiere si abbia la piega perfetta".

"Ultimamente sta andando moltissimo un balaiage, una schiaritura molto naturale, al massimo due toni da fare dalla radice alla punta di vario genere, biondo miele, caramello, nocciola, ma anche molto rame".

Mentre per le feste, il cenone di Capodanno e per lo scoccare della mezzanotte, le ultime sfilate hanno portato in passerella teste spettinate, trecce, code alte e naturali, ma con un pizzico di originalità che le rende sempre attuali.