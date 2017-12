Ryanair pronta ad accettare sindacati piloti, sciopero sospeso

Milano, (askanews) - Ryanair ha gettato la spugna. E per la prima volta la compagnia aerea a basso costo ha accettato di riconoscere i sindacati dei piloti. La decisione è maturata per scongiurare un'ondata di scioperi indetti in Italia, Irlanda e Portogallo a ridosso delle festività natalizie. E il primo risultato tangibile è la sospensione da parte dell'Anpac dello sciopero previsto per oggi, venerdì 15 dicembre.

La compagnia è sotto la minaccia della prima agitazione dei piloti della sua storia, con una protesta che in Irlanda e Portogallo è stata organizzata per il 20 dicembre. Ryanair ha spiegato di aver deciso di tornare indietro sulla sua politica di non riconoscere alcun sindacato.

In 30 anni di voli, la compagnia aerea a basso costo non ha mai registrato scioperi di piloti. Ma quest'autunno a dir poco complicato è stato contraddistinto da migliaia di cancellazioni di voli.

Prima compagnia europea per numero di passeggeri trasportati, Ryanair finora ha negoziato con i suoi piloti esclusivamente attraverso comitati locali di rappresentanza del personale. I sindacati dei piloti, che rivendicano condizioni di lavoro e stipendi migliori, chiedono il riconoscimento di un'unica istanza che rappresenti il personale a livello europeo.