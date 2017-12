Usa, altre 3 donne accusano Dustin Hoffman di molestie sessuali

New York (askanews) - Altre tre donne accusano l'attore 80enne Dustin Hoffman di molestie sessuali, una delle quali avrebbe avuto solo 16 anni all'epoca dei fatti, risalenti a oltre 30 anni fa.

La popolare rivista cinematografica Variety ha pubblicato il racconto delle donne, subito bollato come "menzogne diffamatorie" dall'avvocato dell'attore.

Due delle tre presunte vittime hanno testimoniato a volto scoperto, tra cui Cori Thomas, che al tempo dei presunti fatti avvenuti nel 1980, quando era compagna di classe della figlia di Hoffman, aveva solo 16 anni. Oggi attrice e drammaturga, ha raccontato che l'attore si sarebbe presentato seminudo di fronte a lei in una stanza d'albergo e avrebbe fatto commenti a sfondo sessuale. Secondo il racconto, la telefonata della madre le avrebbe permesso di lasciare la stanza.

Un'altra donna, Melissa Kester, ha raccontato inverce di essere stata molestata dall'attore durante registrazioni sonore del film "Ishtar" nel 1987.

Sono sei, in tutto, le donne che hanno accusato finora l'attore due volte premio Oscar, nell'80 per "Kramer contro Kramer" e nell'89 per "Rain man", al fianco di Tom Cruise.