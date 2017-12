X-Factor 2017, vince a sorpresa l'ex tenore Lorenzo Licitra

Milano (askanews) - Il 25enne ragusano Lorenzo Licitra è il vincitore dell'11esima edizione di X Factor. Il cantante ha battuto a sorpresa i favoritissimi Maneskin, secondi davanti a Enrico Nigiotti e Samuel Storm. Nella serata finale del popolare talent musicale di Sky, il forum è diventato il palco di un mega-concerto più che di un concorso e Licitra, partito sfavorito, è riuscito a convincere tutti performance dopo performance.

Un supershow con superospiti con le esibizioni di Tiziano Ferro tornato a X Factor con "Il Mestiere della Vita" ed Ed Sheeran e poi via via le varie eliminazioni, a partire da Samuel Storm, Enrico Nigiotti fino alla vittoria sui superfavoriti Maneskin da parte di Licitra ex tenore che ha studiato all'Accademia della Scala prima di perdere venti chili e passare al pop.

Dai Queen a Lady Gaga a Tiziano Ferro, Lorenzo Licitra con le sue cover si è misurato con mostri sacri della musica, dimostrando sempre di essere all'altezza di ogni situazione. La sua voce classica sembra adatta a qualsiasi brano, specialmente quelli pop, e lo dimostra anche il suo inedito In The Name of Love, un pezzo romantico a metà tra

ballad e dance.