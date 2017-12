Bucarest, l'ultimo saluto all'ex re Michele I di Romania

Bucarest (askanews) - Migliaia di cittadini romeni, autorità e membri delle famiglie reali europee tra cui il principe Carlo d'Inghilterra, hanno dato l'addio davanti al palazzo reale di Bucarest, all'ex re Michele I di Romania, deceduto ad Aubonne, in Svizzera, il 5 dicembre 2017, all'età di 96 anni, in seguito a una grave forma di leucemia.

Re Michele I fu deposto il 30 dicembre 1947 dai comunisti che imposero la "dittatura del proletariato" e lo costrinsero ad abdicare. Dopo la caduta di Ceausescu, gli fu permesso di tornare in patria dalla Svizzera, dove viveva in esilio, e di abitare in uno dei suoi castelli che gli era stato restituito. Privo di eredi maschi, dopo aver lasciato la reggenza per motivi di salute nel 2016, ha designato la figlia Margherita come erede dinastica e nuovo nuovo capo della Casa Reale di Romania.