Neve e magia accolgono i visitatori di Babbo Natale in Lapponia

Rovaniemi, Finlandia (askanews) - Un incantevole paesaggio innevato, arricchito da luci e magia, accoglie i turisti nel villaggio di Rovaniemi, in Lapponia, per far visita alla casa di Babbo Natale. Nella gelida regione finlandese, secondo la leggenda, è celata l'abitazione dove Babbo Natale, aiutato dai suoi elfi, prepara i doni che regalerà a tutti i bambini (buoni) del mondo nella notte di Natale, raggiungendoli a bordo della sua slitta volante trainata da renne.

Ogni anno, il caratteristico villaggio di Rovaniemi, proclamato dal 2010 "città ufficiale" di Babbo Natale, è meta di turisti da ogni parte del mondo che attendono pazienti, con i loro figli, il momento in cui potranno incontrare Babbo Natale e consegnargli la letterina con la richiesta dei doni.