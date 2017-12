Settimana prenatalizia bella al nord, venti e piogge al Centrosud

Milano (askanews) - In Italia lo shopping per gli ultimi regali di Natale sarà accompagnato da un'ondata di grande freddo, soprattutto sulle regioni adriatiche e meridionali.

Le correnti gelide che seguono la perturbazione in transito sul nostro Paese, nel corso del fine settimana si propagheranno a tutta la penisola, determinando un marcato rinforzo dei venti da nord e un generale sensibile calo delle temperature. Un po' di pioggia e rovesci sulla Sardegna e al Sud, specie in Calabria e in alcune zone della Campania.

Meglio al Nord dove non dovrebbero transitare perturbazioni di rilievo probabilmente fino al 25 dicembre. Nei primi giorni della settimana di Natale la situazione sarà invece più variabile al Centro-sud e nelle Isole maggiori, in particolare lungo il medio Adriatico e in Sardegna.

Buone notizie per chi ha deciso di trascorrere il fine settimana sulle piste da sci. Sono previste nevicate fino a 700-1000 metri al Centro e sull Appennino settentrionale, anche a quote più basse.

Ventoso al Centro-sud e sulle Isole per venti settentrionali e Foehn nelle vallate alpine. Mari mossi o molto mossi, fino ad agitati il Mare e il Canale di Sardegna.