Spazio, l'astronauta italiano Paolo Nespoli è tornato a Houston

Houston (askanews) - È atterrato nella serata di venerdì 15 dicembre 2017 all'aeroporto di Houston l'aereo privato che ha riportato a casa dal Kazakhstan, l'astronauta italiano dell'Esa, Paolo Nespoli e il suo collega della Nasa, Randy Bresnik.

Ora per i due astronauti inizia un duro e lungo periodo di riabilitazione per riabituarsi alla gravità terrestre dopo i 4 mesi e mezzo trascorsi in orbita sulla Stazione spaziale internazionale.

