Axa: puntiamo a innovazione, 5 mln euro per le startup italiane

Milano, 18 dic. (askanews) - "Noi in Axa vogliamo reinventare l'assicurazione, vogliamo diventare un vero partner dei nostri clienti. Quindi dobbiamo innovare, proporgli servizi nuovi e una nuova esperienza cliente. Per fare ciò le startup hanno tanti ingredienti fondamentali in questa trasformazione. Ci portano l'innovazione, la passione, il coraggio, l'imprenditorialità che ci permettono di identificare, di scalare, di lanciare queste nuove idee". Lo ha detto l'amministratore delegato di Axa Italia, Patrick Cohen, a margine dell'Italia Axa Forum 2017 a Milano.

"Il nostro gruppo - ha proseguito Cohen - investe 400 milioni di euro nel finanziamento delle startup. Lo facciamo concentrati su alcune tecnologie, come il blockchain, l'intelligenza artificiale, gli oggetti connessi. In Italia supportiamo la ricerca con 18 milioni di euro destinati a ricercatori impegnati su tematiche chiave come quella della protezione dei terremoti. E siamo pronti a investire 5 milioni di euro in startup italiane. E' già iniziato un processo di selezione. Siamo molto felici della nostra collaborazione. Abbiamo per esempio supportato una start up che consegna a casa medicinali a persone anziane che non possono andare in farmacia".

"Credo - ha concluso - che siamo in un contesto di ripresa economica solida e che dopo anni di dubbi rispetto a questo mondo che cambia, gli italiani abbiano metabolizzato questo cambiamento, ora sta a noi proporre soluzioni e servizi che siano all'altezza delle loro esigenze".