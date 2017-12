Il selfie con Miss Israele e Miss Iraq scatena le polemiche

Tutto ha inizio con un selfie che ritrae Miss Israele, alias Adar Gandelsman, e Miss Iraq, Sarah Hidan, postato sui social a fine novembre - durante la 66esima edizione del concorso a Las Vegas - dalle due reginette di bellezza con il messaggio "esercitandoci per portare la pace nel mondo". Un messaggio che ha scatenato polemiche in rete e che ha spinto la famiglia della Miss di Baghdad, la prima a rappresentare il paese al concorso in oltre 40 anni, a lasciare l'Iraq.

Nella didascalia di Instagram Miss Iraq, 27 anni, a sua volta aveva lanciato un messaggio di "Pace e Amore". Idan, cantante e compositrice professionista, ha scattato molte altre foto con le partecipanti: con Miss Indonesia, Miss Nepal, con Miss Libano e Miss Egitto.