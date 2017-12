Nissan, la nuova Micra è un successo e conquista i più giovani

Parigi (askanews) - La nuova Nissan Micra conquista l'Europa. La quinta generazione della macchina giapponese è stata lanciata a marzo e chiude il 2017 in maniera molto positiva, con 46mila auto vendute finora sul mercato europeo. Un successo legato anche a cambiamenti radicali che l'hanno resa più lunga, più bassa e più ampia del passato. Come spiega Luisa Di Vita di Nissan Italia.

"Della Micra rimane solo il nome - afferma Di Vita - perchè negli anni si è trasformata e la nuova versione è completamente rivoluzionata. La Micra presenta un design completamente innovativo, più sportivo, più dinamico, maggiore aerodinamicità e per gli interni sono curate particolarmente le sedute, i materiali sono ergonomici. Per le tecnologie è molto ricca di un pacchetto di sicurezza che fa sì che sia il guidatore sia i passeggeri si sentano costantemente avvolti nel cosiddetto scudo di sicurezza".

In un test drive a Parigi abbiamo provato il 1.0 benzina, che ha un ruolo chiave nei risultati commerciali in forte espansione: sono infatti quasi 10mila i clienti che l'hanno acquistato. E la scelta della nuova Micra è motivata non soltanto dal design e dalla tecnologia, ma anche dalla possibilità di personalizzare la macchina.

"La personalizzazione - spiega Di Vita - è scelta prevalentemente dai giovani, che oggi stanno aumentando. Perchè vediamo che il nostro profilo cliente si è spostato, rispetto alle versioni precedenti della Micra, più sulla fascia under 30. Questo anche perchè l'abbiamo arricchita di elementi di entertainment: il più importante è il Bose System, una serie di altoparlanti all'interno della vettura che avvolgono la purezza del suono e quindi ci si trova come all'interno di una cabina di regia".

Il 20% sceglie una Micra con il sistema Bose, il pubblico maschile è in crescita e il 47% dei clienti punta sulle versioni top come la Acenta e la Tekna. Un trend favorevole che dovrebbe portare le vendite in Europa a circa 100mila auto dopo un anno dal lancio sul mercato.