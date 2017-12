Per Natale e Capodanno strapotere al rossetto rosso

Roma, (askanews) - Come da tradizione il protagonista delle feste natalizie per quanto riguarda il trucco è e resta anche per quest'anno il rossetto rosso. Principe del make up trova un alleato per il Capodanno nei glitter. Un divertente tocco in più che illuminerà le serate di fine anno, come ha spiegato Monica Capriotti, MakeUp Artist per Franco e Cristiano Russo parrucchieri.

"Le tendenze per quest'anno si sono giò viste nelle sfilate di tutto il mondo, New York, Parigi, sono state presentate queste labbra glitterate. Per il Natale useremo un trucco semplice e basico con le labbra rosse e non glitterate. Per il Capodanno le più giovani potranno osare con glitter che possono mettere sulle labbra, con un gloss e anche sugli occhi. Chiaramente se vengono applicati sulle labbra non saranno applicati sulle palpebre".