Salerno, Babbo Natale arriva sull'elicottero dei Vigili del Fuoco

Salerno (askanews) - Babbo Natale arriva dal cielo, stavolta non su una slitta trainata da renne ma a bordo di un elicottero dei Vigili del Fuoco. A Salerno si è rinnovata anche per il 2017 la tradizionale manifestazione alla locale caserma dei caschi rossi.

Babbo Natale, impersonato da un aerosoccorritore dei Vigili del Fuoco, si è calato con il vericello dall'Ab-412 del nucleo elicotteri di Salerno-Pontecagnano, per raccogliere le letterine e distribuire ai bambini dolci e caramelle.

Il cortile della caserma, per l'occorrenza, si è trasformato in Pompieropoli, un villaggio immaginario in cui i ragazzini hanno imparato a muoversi come dei veri e propri Vigili del Fuoco.