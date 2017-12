Su Timvision arrivano intrighi e amori di "The White Princess"

Roma (askanews) - In Italia era attesissima e ora finalmente è arrivata: "The White Princess", la serie tv in otto episodi basata sull'omonimo romanzo di Philippa Gregory, con Jodie Comer, Rebecca Benson e Michelle Fairley (la Catelyn Stark di "Game of Thrones"), sbarca in prima visione assoluta per l'Italia su TIMVISION da mercoledì 20 dicembre.

Qui vediamo in anteprima le immagini della prima puntata del sequel di "The White Queen". La serie racconta le vicende della giovane Lizzie, principessa di York, promessa sposa nel 1485 del re Enrico VII, interpretato da Jacob Collins-Levy, con la speranza che questa unione possa mettere fine alla lunga e sanguinosa Guerra delle Due Rose tra i Lancaster e gli York. Ma i segreti e i complotti politici fra le due madri dei promessi sposi, Elisabeth e Margaret, porteranno scompiglio nel matrimonio dei due giovani, destinato a vacillare fin dall'inizio e ad aprire fratture irreparabili nel Regno.

"The White Princess" ha ricevuto un'ottima accoglienza da parte della critica. Variety l'ha definita "divertente e affascinante al tempo stesso, in grado di appassionare un pubblico moderno e romantico", per Entertainment Weekly è "così nitida e ben raccontata da rendere ancor più contemporanea la politica del XV secolo", mentre per il Wall Street Journal "la serie riesce a spiegare la Guerra delle Rose da una prospettiva profondamente femminile".