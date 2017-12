Torna in Italia "Romeo e Giulietta", show per tutto il 2018

Roma, (askanews) - Torna in scena nel giorno di San Valentino, il 14 febbraio, e non poteva essere altrimenti, "Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo", il musical tratto dall'opera di William Shakespeare (prodotto da David e Clemente Zard) sui palchi dei principali teatri italiani. Dopo due anni di assenza, si torna in scena con la regia e la direzione artistica di Giuliano Peparini, un cast di dodici artisti, oltre a venti tra ballerini e acrobati, che daranno vita a 23 cambi di scena e 270 costumi.

Nel ruolo di Giulietta, non cambia la protagonista. Si conferma Giulia Luzi: "Non cambia in parte, perché voglio far evolvere questo personaggio, voglio portarlo a uno step successivo, credo di esserlo io in uno step successivo rispetto a quando l'ho lasciato due anni fa, anche per trovare uno stimolo nuovo, per stare sempre a un buon livello".

Le coreografie sono di Veronica Peparini. La scena che Giulietta sente più sua? "Nel secondo atto esce fuori la vera anima di Giulietta, un'anima da leonessa, da guerriera, da una che sa il fatto suo, molto tosta, determinata, la sua vita è Romeo e quando glielo portano via da ragazzina diventa una strepitosa donna. Ho molta stima del mio personaggio e sono fiera di interpretarlo".

Nel ruolo di Romeo si conferma Davide Merlini (che si alternerà con Renato Crudo).

Racconta Merlini: "Ho voglia di ricominciare, non credevo questo spettacolo potesse darmi ancora così tanto. Sono riuscito ad emozionarmi, a rivivere quei momenti. Non vedo l'ora di iniziare".

La versione italiana dello spettacolo musicale è firmata da Vincenzo Incenzo: "Per me Romeo e Giulietta rimane una occasione per parlare di tanti temi sociali, dalla rete all'identità di genere, alla violenza sulla donna che nella versione francese vedevo in second'ordine".

Il cast è formato da Davide Merlini (Romeo), Giulia Luzi (Giulietta), Luca Giacomelli Ferrarini (Mercuzio), Riccardo Maccaferri (Benvolio), Gianluca Merolli (Tebaldo), Leonardo Di Minno (Principe Escalus), Barbara Cola (Lady Capuleti), Roberta Faccani (Lady Montecchi), Graziano Galàtone (Conte Capuleti), Silvia Querci (Nutrice), Emiliano Geppetti (Frate Lorenzo) e il giovane Renato Crudo che si alternerà a Davide Merlini nel ruolo di Romeo.

La nuova tournée italiana di "Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo" partirà da Milano il 14 febbraio 2018 (Teatro Ciak) per poi proseguire a Torino (10 e 11 marzo al Palalpitour); Padova (dal 23 al 25 marzo al Teatro Geox); Genova (dal 6 all 8 aprile al Teatro Carlo Felice); Napoli (dal 12 al 15 aprile al Teatro Palapartenope); Bari (dal 19 al 22 aprile al Teatro Team); Bologna (dal 27 al 29 aprile all Europauditorium); Firenze (dall 11 al 13 maggio al Teatro Verdi); Roma (dall 1 al 3 giugno al Palalottomatica); Cosenza (dall 8 al 10 giugno allo Stadio San Vito). Queste sono solo le prime date. I biglietti sono già disponibili sul circuito Ticketone.