Arriva Retrainer per riabilitare i pazienti colpiti da ictus

Milano (askanews) - Si chiama Retrainer (REaching and grasping Training based on Robotic hybrid AssIstance for Neurological patients: End users Real life evaluation) ed è una piattaforma per la riabilitazione del braccio e della mano per pazienti colpiti da ictus, co-finanziata nell'ambito del Programma europeo Horizon 2020 ed è stata sviluppata da un gruppo di università e aziende con il coordinamento scientifico del Politecnico di Milano.

La piattaforma integra un esoscheletro passivo per il sostegno del peso del braccio, che può essere montato su una normale sedia o sulla carrozzina del paziente, una neuro-protesi per i muscoli del braccio controllata direttamente dall attività elettromiografica residua del paziente e una seconda neuro-protesi per il recupero delle funzioni della mano.

Gli esercizi riabilitativi prevedono l utilizzo di oggetti interattivi che riconoscono in modo automatico il raggiungimento delle posizioni target. Il terapista sceglie gli esercizi e ne imposta i parametri in base alle esigenze del singolo paziente grazie all utilizzo di un interfaccia grafica su tablet che guida anche il paziente durante l esecuzione degli esercizi e gli fornisce feedback in tempo reale.

Gli 8 prototipi della piattaforma sono già utilizzati nell'ambito di uno studio di 4 anni che si sta svolgendo nel Centro di riabilitazione Villa Beretta di Costa Masnaga in provincia di Lecco e in una clinica tedesca. Al momento sono stati reclutati circa 85 pazienti su 140 previsti e i primi risultati sembrano confermare l efficacia del sistema.