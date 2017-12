"Dear Basketball": il film animato sul leggendario Kobe Bryant

Los Angeles, (askanews) - "Caro Basketball..." Un film animato diretto dall'animatore Disney, Glen Keane, e musicato dal celeberrimo John Williams: narra la lettera con cui due anni fa Kobe Bryant disse addio al suo sport e la voce è proprio quella di Black Mamba. I Los Angeles Lakers, la squadra di Bryant, hanno ritirato per sempre le due maglie che il campione ha indossato in carriera. Questo cartone racconta la gratitudine, l'amore, la passione per lo sport. Ecco il trailer.