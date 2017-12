Elio e le Storie Tese: a Sanremo scriviamo fine a nostra storia

Milano (askanews) - A marzo avevano annunciato così l'ultimo concerto del 19 dicembre al Mediolanum Forum di Milano, ora in conferenza stampa lo confermano: Elio e le Storie Tese si sciolgono. La band non fa dietrofront sulla scelta, ma aggiunge due tasselli al 2018, l'ultimo anno insieme: la quarta partecipazione al Festival di Sanremo con "Arrivedorci" e un tour di addio.

"Arrivedorci è un modo simpatico per dirci ciao, non è che siamo morti dopo, non siamo più sotto forma di band, vedremo, abbiamo tantissime idee, siamo in buoni rapporti almeno nella forma. Tutto è nato dagli screzi nati in autobus che ci portava in giro in Europa con un unico bagno chimico".

"Noi vogliamo andare lì per fare una roba strana che non c'entra niente con il Festival, è una bellissima occasione per scrivere fine ad una bellissima storia".

"Nella gag tempo di picnic loro salutano sempre tutti e poi non se ne vanno mai, alternando arrivedorci e addio".

E' stato il direttore artistico di Sanremo Claudio Baglioni a chiamare la band per salutare il pubblico dal palco dell'Ariston, e loro hanno accettato con entusiasmo.

"E' accaduto tutto velocemente per cui come dice Gioacchino Rossini il metodo migliore per comporre una overture è scriverla il giorno prima della prima con l'impresario che si strappa i capelli e noi abbiamo fatto così".

All'inizio del 2018 uscirà l'ultimo progetto discografico di Elio e le Storie Tese che conterrà anche il singolo "Licantropo vegano" e l'ultimo inedito, il brano sanremese. Il tour di addio parte il 20 aprile da Montichiari, in provincia di Brescia.