Fitto presenta 'Noi con l'Italia': faremo molto più del 3%

Roma, (askanews) - 'Noi per l'Italia' non è una lista civetta ma punta a un risultato "molto più ampio del 3%". Lo assicura il presidente del nuovo soggetto politico Raffaele Fitto a margine della presentazione della lista di centrodestra.

"Ci sono passaggi politici segnati dal passato che sono noti a tutti. Io non sono mai andato fuori dal centrodestra. Oggi stiamo rimettendo insieme una iniziativa politica nella quale tutti si lasciano alle spalle ciò che è accaduto e guardano positivamente a ciò che accadrà. Insieme anche con Berlusconi e a quelli che potranno raggiungere in futuro il centrodestra". A un cronista che chiedeva se si trattasse di una lista civetta, Fitto ha risposto: "Il suo voto sarà non importante per il 3% ma per il risultato che raggiungeremo che sarà molto più ampio del 3%. Lo dimostreremo nei prossimi giorni anche vedendo l'organizzazione territoriale e vedendo i risultati. Il suo scetticismo ci stimola a fare meglio, le daremo la risposta adeguata e sono convinto che anche grazie alla presenza terroriale e alla credibiltà che metteremo in campo raggiungeremo un risultato che non ha il 3% come obiettivo. Parliamo di cifre maggiori".