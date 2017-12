Giudice ignorante: video virale, si ritira il candidato di Trump

Washington, (askanews) - Matthew Petersen getta la spugna: il candidato di Donald Trump per un posto di giudice federale al tribunale di Washington ha rinunciato dopo una umiliante udienza di conferma al Senato che è diventata un video virale online. Petersen è un membro della Commissione Federale Elettorale.

Petersen è un membro della Commissione Federale Elettorale. Negli Stati Uniti i magistrati sono di nomina politica ed è stato proprio un senatore del partito repubblicano, Joseph Kennedy, a sottoporre il candidato di Trump a un fuoco di fila di domande che hanno messo in evidenza la sua assoluta inesperienza come magistrato e come avvocato.

"E' diventato chiaro negli ultimi giorni" ha scritto Petersen in una lettera al presidente Trump "che la mia candidatura è diventata un motivo di polemica e questo non è giusto né per lei né per la sua amministrazione."

Per i critici di Trump, la scelta di Petersen indica che per il presidente le considerazioni politiche vengono prima della competenza. Altri due suoi candidati magistrati si sono ritirati dopo rivelazioni imbarazzanti.