Minniti: consegniamo un Paese migliore di come l'abbiamo trovato

Roma, (askanews) - "Il mio partito ha un pezzo della campagna elettorale già scritto: oggi consegniamo un Paese migliore rispetto a come l'abbiamo trovato". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Marco Minniti, durante una presentazione alla Luiss, intervistato da Claudio Velardi, sottolineando che questo "non è uno slogan complicato e di cui vergognarsi, non è uno slogan che può essere discusso. Se si cominciano a fare delle verifiche sullo slogan il quadro mi sembra sia suffcientemente sostenibile".