Mobilità sostenibile, Mazzetti (Pd): gestire fase di transizione

Roma, (askanews) - "Dopo tanto tempo finalmente abbiamo una strategia energetica e su quella ci dobbiamo basare".

Lo ribadisce, sul tema della mobilità sostenibile in occasione del convegno Quale Mobilità promosso dal gruppo interparlamentare Globe alla Link University di Roma, il responsabile ambiente del Partito democratico, Stefano Mazzetti.

"La mobilità è parte stessa della SEN, e tutti noi sappiamo nella nostra vita quotidiana di cosa parliamo, dalla smog nella pianura padana al semplice muoversi in città - prosegue Mazzetti -. Siamo nella direzione giusta, ora il come è un pò più complesso, c'è la mobilità elettrica ma anche la fase di transizione è importante, e vede nei biocarburanti una soluzione. Non si tratta di processi a breve ma a lungo termine, oggi abbiamo 1980 auto elettriche in Italia e siamo lontani da numeri importanti. Dunque determinante è la gestione di questa fase di transizione".