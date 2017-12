Omar Galliani e Caravaggio: un dialogo pittorico oltre il tempo

Milano (askanews) - Una mostra monografica di un artista italiano contemporaneo che nasce all'interno del progetto Cantiere del 900 delle Gallerie d'Italia di piazza Scala a Milano e che, al tempo stesso, dialoga con la mostra "L'ultimo Caravaggio" attualmente in corso nello stesso museo di Intesa Sanpaolo. Omar Galliani, con i lavori presentati in "Intorno a Caravaggio", si è confrontato con il grande maestro lombardo e con l'idea stessa di pittura.

"Caravaggio non si può non citarlo anche per il colore, ovviamente, quindi ho fatto una scelta molto estrema: il rosso e il nero, perché la parte che riguarda il volto è una monocromia assoluta. Caravaggio è un pittore non dico monocromatico, ma che tende a usare pochissimo il colore. Se si guarda un suo quadro c'è sempre un rosso, il panneggio della Morte della Vergine, il panneggio si Sant'Orsola, e poi c'è questo rapporto tra il nero, l'ombra, una materia densa di notte e la luce".

Artista noto soprattutto per i lavori grafici, di cui la mostra alle Gallerie d'Italia dà una buona documentazione, Galliani si immerge nel mondo caravaggesco, mantenendo però la propria fisionomia e il suo muoversi, da sempre, su un non banale confine tra il figurativo e il concettuale. In questo dialogo costante con il contemporaneo si inserisce anche più complessivamente l'operazione culturale delle Gallerie d'Italia, rappresentate da Michele Coppola, responsabile delle Attività culturali di Intesa Sanpaolo.

"E' evidente che raccontare e celebrare il grande talento del maestro Caravaggio attraverso segni ed espressioni di contemporaneità dimostra come l'arte sia senza tempo e come addirittura un museo possa dimostrarsi vivo attraverso le cose che fa e la capacità di incontrare l'arte antica, di incontrare la contemporaneità e le diverse sensibilità. Credo francamente che il risultato di oggi sia un risultato strabiliante, perché permette a due aree del museo di vivere, di raccontarsi e di incontrarsi insieme".

La mostra dedicata a Omar Galliani resta aperta al pubblico delle Gallerie fino al 18 marzo 2018.