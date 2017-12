Torino, madre denuncia e fa arrestare il figlio rapinatore

Torino (askanews) - A Torino, nel quartiere di San Salvario, una donna ha denunciato e fatto arrestare il proprio figlio 21enne che, pur essendo ai domiciliari, usciva per andare a commettere rapine.

Il giovane è stato arrestato dai carabinieri della Stazione San Salvario assiemae a un suo complice di 35 anni. Entrambi sono accusati di aver messo a segno, tra i mesi di febbraio e novembre 2017, almeno 16 rapine a mano armata a banche, supermercati e centri scommesse, tra Torino e Venaria Reale. I colpi sono stati accertati anche grazie ai video di sorveglianza dei locali rapinati.

A smascherarli, però, è stata appunto la stessa mamma del 21enne; aveva garantito per lui per fargli ottenere i domiciliari in seguito a precedenti guai con la giustizia, ma quando il ragazzo ha tradito la sua fiducia, non ci ha pensato due volte e lo ha denunciato ai carabinieri.