Ambra Angiolini in scena all'Eliseo: questa è casa mia

Roma (askanews) - "L'Eliseo è casa per me. Io sono arrivata qui nel primo anno di Luca Barbareschi, ci abbiamo creduto tutti tanto, siamo stati trattati tanto bene anche dal pubblico, perché, sai, il profeta in patria non è detto... E allora questa volta ci torno con la voglia di affrontare il palco e di non farmi fregare dalla paura. Non ho paura, sono davvero a casa": così l'attrice Ambra Angiolini, protagonista de "La guerra dei Roses" con Matteo Cremon, in scena all'Eliseo di Roma fino al 7 gennaio.