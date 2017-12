Sostenibilità, Sberna (Basf): risultati tangibili e redditività

Roma, (askanews) - "Per Basf essere da 17 anni nel Dow Jones Sustainability Index è un grande successo: essere in questo indice internazionale per un'azienda chimica globale come la nostra è un importante riconoscimento".

Lo ha affermato Maurizio David Sberna, Governmestop nt Relations Manager Italy di Basf, in occasione dell'XI GGB 2030 Gran Premio Sviluppo Sostenibile alla Camera dei Deputati.

"Ma non vogliamo fare della sostenibilità solo un qualcosa di apparentemente burocratico, l'esempio di Ortosole fa vedere proprio come coniugare sostenibilità, rispetto dell'ambiente, aumento del fatturato per i nostri clienti e lavoro trasversale delle nostre business unit sono un risultato tangibile che viene misurato con dati concreti - ha aggiunto Maurizio David Sberna -. Dall'aumento della redditività alla diminuzione della plastica consumata, il miglioramento della ricerca e dei processi produttivi e l'attenzione al cliente ma soprattutto un modello di business che diventa sempre più green e sostenibile".