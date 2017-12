Un cannone spara-pioggia contro l'inquinamento in India

New Delhi (askanews) - I teorici delle scie chimiche forse si sentiranno superati ma, stavolta, la realtà supera ogni fantasia. Le autorità di New Delhi, in India, hanno testato questo gigantesco cannone spara-pioggia nel tentativo di combattere gli elevati livelli d'inquinamento nella capitale indiana.

Il cannone è basato su una tecnologia che nebulizza acqua in microgocce che intrappolano le polveri sottili in sospensione, ripulendo l'aria e dando ai cittadini un sollievo immediato dall'inquinamento.