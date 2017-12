Usa, il Senato approva la riforma fiscale: vittoria per Trump

Washington (askanews) - Vittoria di stretta misura per Donald Trump sulla sua riforma fiscale, la più grande dal 1986. Il Senato americano ha approvato il provvedimento, fortemente voluto dall'amministrazione repubblicana, con 51 voti a favore e 48 contrari, con tutti i democratici uniti all'opposizione.

"Il Senato degli Stati Uniti ha appena approvato il più grande progetto di legge sul taglio delle tasse e sulla riforma fiscale - ha twittato Trump - abrogato il terribile ObamaCare. Se confermato al voto finale, ci sarà una conferenza stampa alla Casa Bianca".

Qualche ora prima la riforma fiscale, che vale 1.500 miliardi di dollari di tagli alle tasse in 10 anni, era stata approvata alla Camera dei Rappresentanti, ma alcuni vizi formali, modificati nel testo votato al Senato, costringeranno i deputati a tornare in aula per votarla di nuovo.

Il testo conteneva tre misure in violazione di una regola arcana del Senato, la Byrd-rule; per questo è stato ritoccato prima che al Senato iniziasse un lungo dibattito, in cui i repubblicani hanno difeso la bontà della riforma mentre i democratici l'hanno definita "una disgrazia assoluta".

"Il primo gennato 2018 gli americani si sveglieranno con un nuovo sistema fiscale- ha detto lo speaker della Camera, Paul Ryan - a febbraio vedranno ridursi il prelievo fiscale e gli stipendi crescere e il 15 aprile sarà l'ultimo giorno in cui dovranno rispettare il vecchi,o pessimo sistema. Questa è una buona giornata per l'America e per i lavoratori, un grande giorno per la crescita, di cui siamo molto entusiasti".

Nonostante gli imprevisti, quindi, Trump e i repubblicani sono vicinissimi a portare a casa un importante risultato. La manovra prevede tagli alle tasse in 10 anni e un taglio permanente dell'aliquota aziendale dal 35% al 21%. I tagli per le persone fisiche, invece, sono meno generosi e temporanei.