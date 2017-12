Whistleblowing, Fumagalli: Unione Fiduciaria protagonista

Roma, (askanews) - "Unione Fiduciaria è attiva da molti anni sul settore della legalità e soprattutto negli ultimi anni ha sviluppato un sistema, il whistleblowing, rappresentato da un fischietto, che consente a tutti i dipendenti delle organizzazioni aziendali, bancarie, finanziarie, assicurative, di inoltrare al proprio responsabile interno delle segnalazioni di comportamenti illeciti, di violazioni delle normative anti-riciclaggio, per consentire soprattutto all'interno dell'azienda di individuare fenomeni elusivi della normativa per poter porre rimedio con tempestività e soprattutto rendere compliance l'attività aziendale alle normative di vigilanza, di fatto la normativa della Banca d'Italia che entrerà in vigore il prossimo marzo".

Lo ha affermato Marcello Fumagalli, direttore area consulenza banche di Unione Fiduciaria in occasione del Gran Premio Sviluppo Sostenibile alla Camera dei Deputati.

"Questo è un impegno che stiamo conducendo da due anni, con successo, con più di 100 aziende del mondo bancario e finanziario che si sono rivolte a Unione Fiduciaria per utilizzare questi servizi di segnalazione delle violazioni - ha spiegato Fumagalli -. Ce ne sono state, all'inizio erano poche, negli ultimi mesi c'è stato però un notevole incremento delle segnalazioni e questo ha portato ad un efficientamento della società".