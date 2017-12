Auto sui passanti a Melbourne. L'arresto dell'autista del suv

Melbourne (askanews) - Un'autovettura si è scagliata contro la folla a Melbourne, la seconda città dell'Australia, ferendo quattordici persone, alcune delle quali in maniera grave. Per la polizia si è trattato di un "atto deliberato" e due persone sono state tratte in arresto. Questo il video diffuso sui social network del momento della cattura dell'autista del suv e dei primi soccorsi ai passanti feriti.

I testimoni hanno raccontato una scena orribile, con persone scagliate per aria come birilli dopo essere stati investiti dalla macchina. L'episodio è avvenuto in una delle strade più frequentate di Melbourne, alle 16.30 locali (7.30 in Italia).