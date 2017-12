Brasile, bulldozer della Polizia distrugge armi da fuoco

Rio de Janeiro (askanews) - Distrutte sotto il pesante rullo compressore. Oltre 2.000 armi da fuoco sequestrate dalle forze dell'ordine in una serie di incursioni nelle baraccopoli della città oppure erano state conservate dopo precedenti operazioni di polizia, brasiliane sono andate in frantumi. Le pistole, i fucili e gli esplosivi sono stati resi inoffensivi dal passaggio di un rullo compressore e un elicottero della polizia le ha ricoperte con petali di fiori e un lenzuolo bianco come simboli della pace.

Questa è solo una delle tante cerimonie di distruzione di armi che si tengono nel paese sudamericano. Il Brasile è considerato come uno dei maggiori al mondo in termini di armi possedute, e la conseguente violenza nel paese è dilagante.