Energia, online il nuovo sito Gse. Più vicino a tutti gli utenti

Roma, (askanews) - Comunicazione più trasparente e alla portata di tutti, navigazione più veloce ed intuitiva. Queste le caratteristiche del nuovo sito internet del Gestore dei Servizi Energetici che contiene tutte le informazioni e i dati relativi ai settori delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Da oggi quello del Gse è un portale che metterà sempre più al centro la user experience con percorsi dedicati ai diversi target: cittadini, imprese e pubblica amministrazione.

A presentare il nuovo sito web è il presidente del Gse, Francesco Sperandini: "Rispecchia quello che dobbiamo fare, rispecchia un cambiamento che è in atto. Abbiamo una strategia energetica nazionale che definisce nuove sfide, nuovi obiettivi molto ambiziosi. Bisogna calarli a terra, serve la mobilitazione di tutti, di tutte le energie di tutte quante le persone e quindi è un sito che colloquia con tutti. Dà informazioni ai cittadini perchè comunque è importante che tutti i cittadini facciano uno sforzo per questo cambiamento climatico che ci obbliga ad una battaglia quotidiana e, poi, interloquisce con quelli che sono gli operatori di qualunque tipo: la Pubblica amministrazione, le imprese e le famiglie che si vogliono cimentare e mettere in gioco per affrontare, attraverso un pannello fotovoltaico sul tetto o una pompa di calore, quello che è l'aiuto alla battaglia al cambiamento climatico".