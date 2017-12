Il Gospel a Fiumicino incanta i viaggiatori

Roma, (askanews) - Jazz e cori Gospel in aeroporto, un modo inventivo di celebrare il Natale per i viaggiatori in partenza dallo scalo romano. Interprete, come ormai da vari anni, qui all'area imbarchi B del terminal 1, il gruppo gospel guidato da Emma Lamdji. E' una delle iniziative previste da Aeroporti di Roma e incanta i viaggiatori:

"Trovo che è fantastico sono di Brasile vedo questa ragazza che canta, moltissimo buono, è una forza".

"Quando tornerò dall'Inghilterra dovrò stare otto ore e emzza qui ad aspettare, quindi trovare una cosa che ci distrae un po' ci fa molto piacere".

"Sotto Natale scendere dall'aereo e trovare la musica così, è fantastico"

"Molto bello, la musica fa parte della vita, a me piace molto"

"Io ogni tanto passo da Roma e rompe la monotonia: il panino, girare senza meta, guardare il cellulare... Meglio ascoltare un po' di musica sana."