Palladio nel mondo, ecco il documentario "I palazzi del potere"

Milano, (askanews) - Il trailer del documentario "I Palazzi del Potere - Palladio, l architetto del mondo" con le prime immagini realizzate in alcuni dei luoghi più iconici dell arte palladiana. Si tratta di una nuova produzione targata Magnitudo film dopo "Musei Vaticani", "Firenze-Uffizi", "Basiliche Papali" e "Raffaello-il principe delle arti" co-prodotti con Sky e venduti in oltre 60 paesi. Un documentario "on the road" per così cogliere al meglio l universo antico - ma allo stesso tempo modernissimo - di Palladio.

Solo a titolo d esempio: Wall Street è stata costruita seguendo le indicazioni che ha lasciato Palladio quattrocentocinquanta anni fa, come d altra parte anche la Casa Bianca, il Congresso e altri simboli architettonici che si scoprono nel corso del film. Come ha fatto uno sconosciuto scalpellino vicentino del Cinquecento figlio di un mugnaio, a diventare il punto di riferimento per la costruzione dei più importanti edifici del potere? "I Palazzi del Potere - Palladio, l architetto del mondo" segue il viaggio di un professore cosmopolita dell Université Libre di Bruxelles, Gregorio Carboni Maestri, impegnato a dimostrare ai suoi studenti del corso di Architettura, l importanza e l estrema contemporaneità dell artista vicentino Andrea di Pietro della Gondola detto Palladio. Regista e autore del soggetto è Giacomo Gatti. Direttore della fotografia è Marco Sgorbati e Elia Gonella firma la sceneggiatura.