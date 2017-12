Torino, fan in delirio al concerto di Biagio Antonacci

Torino (askanews) - Prosegue con successo il tour di Biagio Antonacci che giovedì sera ha fatto tappa a Torino in un Pala Alpitour in delirio per il cantautore.

Questa nuova avventura live segue la pubblicazione del nuovo disco di Antonacci, "Dediche e manie".

Partito lo scorso 15 Dicembre dal Nelson Mandela Forum di Firenze, il BIAGIO ANTONACCI TOUR 2017 - 2018 ha già registrato molte tappe completamente esaurite. Raggiungerà per la prima volta anche la Russia: il 12 febbraio a San Pietroburgo e il 13 febbraio a Mosca. Il 2 maggio prossimo partirà poi DEDICHE E MANIE TOUR 2018, la tournée che vedrà Biagio Antonacci protagonista ad Acireale (terza data), a Bari (quarta data) e arriverà poi a Milano e a Roma.